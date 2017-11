Flertallet af Region Sjællands praksiskonsulenter er opsagt

Ca. tre ud af fire af de praktiserende læger, der arbejder som konsulenter for at forbedre samarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren, er ved udgangen af sidste måned blevet opsagt i Region Sjælland.

Det sker, efter regionens praksiskonsulenter i juli fik tilsendt en ny kontrakt, som de blev opfordret til at skrive under på. Baggrunden for den nye kontrakt er, at Skat har gjort regionen opmærksom på, at praksiskonsulenternes honorering skal beskattes med A-indkomst, i stedet for tidligere praksis, nemlig B-indkomst.

Ifølge formand for PLO Sjælland Ulrik Hesislev gav de nye ændringer anledning til at drøfte andre dele af kontrakten, der ikke er blevet ændret i mange år. Men det afviste Koncern HR, der bl.a. varetager regionens løn, jura og forhandling, blankt, forklarer Ulrik Hesislev.

»Vi får at vide, at vi slet ikke er en forhandlingspart, fordi det her er mellem sygehusafdelingerne og den enkelte læge. Det siger vi okay til, men vi vil stadig gerne se kontrakterne for at kunne undgå, at der er nogle problemer i den, der gør, at vi ikke vil anbefale vores medlemmer at sige ja,« siger han og forklarer, at der på den baggrund blev holdt et møde, hvor PLO så kontrakterne.

»Region Hovedstaden havde lige inden lavet nogle nye kontrakter for deres konsulenter, der fik transport mellem praksis og sygehus betalt og løn under sygdom. Det fremsendte vi inden mødet, men regionen afviser det blankt,« siger Ulrik Hesislev.

Ifølge Ulrik Hesislev er PLO Sjælland er den eneste regionale PLO-gren, der ikke anses for at være forhandlingspart i den type spørgsmål. Og det fik en lang række af praksiskonsulenterne til at afvise de nye kontrakter, hvilket har ført til, at regionen har stoppet samarbejdet med dem med virkning fra ultimo oktober.

Region uforstående

Men det er ikke rigtigt, når PLO Sjælland oplyser, at kontrakterne for regionens praksiskonsulenter er blevet ændret uden forhandlinger. Sådan lyder det fra praksisdirektør i Sjælland, Christina Sjøberg Lundgren, der forklarer, at der var forhandlinger, men kun i forhold til de relevante afsnit i kontrakterne.

»Vi har gennemført forhandlinger med PLO, men nu er det også vigtigt at understrege, at der er tale om en ændring, der alene handler om at gå fra en B-indkomst til A-indkomst. PLO har ønsket at forhandle kontrakten generelt, men vi mener sådan set, at vi har forhandlet et niveau rent prismæssigt, som ligger, som det skal. Hvis man vil have andre vilkår bliver det på Foreningen af Speciallægers’ overenskomst, og det er i øvrigt til en helt anden timetakst,« siger hun.

Ændringen i aflønningen sker, fordi SKAT har gjort regionen opmærksom på, at konsulenterne skal aflønnes som A-indkomst, fordi de er kontinuerligt ansatte. Den nye beskatning indebærer feriepenge. Derfor skruer regionen ned for selve timelønnen med 12,95 pct., der i stedet udbetales en gang om året som feriepenge. Med andre ord er der ingen ændring i årslønnen.

Ny rolle

Regionen har ifølge sin egen hjemmeside på nuværende tidspunkt otte praksiskonsulenter og koordinatorer ansat, hvoraf flere er knyttet til forskellige enheder. PLO har fået oplyst at tre fjerdedele af praksiskonsulenterne med udgangen af oktober blev opsagt, fordi de ikke ville acceptere kontraktændringerne.

Ifølge Christina Sjøberg Lundgren er regionen gået i gang med at overveje, hvordan fremtidens praksiskonsulentordning skal se ud. For med den nye overenskomst for de praktiserende læger, der bl.a. betyder at almen praksis overtager flere opgaver fra sygehusene, er der god grund til at nytænke hele konsulentrollen, mener hun.

»Jeg har tilkendegivet over for de konsulenter, jeg har haft og PLO, at vi sådan set ønsker at styrke samarbejdsfladen mellem primær og sekundær sektor. Specielt også med afsæt i den nye overenskomst vil vi arbejde os frem imod at få en samarbejdsnatur, som afspejler de nye opgaver, der ligger i overenskomsten som bl.a. klyngedannelse,« siger hun.

Ifølge praksisdirektøren vil Region Sjælland nu gå i gang med at se på, hvordan samarbejdet skal skrues sammen.

Region Sjællands HR Koncern-afdeling, der er afsender på de nye kontrakter, har ikke ønsket at udtale sig til Dagens Medicin.