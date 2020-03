ACE-hæmmere øger muligvis risikoen for at dø af COVID-19

ACE-hæmmere, som tusindvis af danskere tager mod forhøjet blodtryk eller hjertesvigt, øger muligvis risikoen for at dø af Corona-virus som SARS-CoV-2, lyder en hypotese.

Virusset SARS-CoV-2, der forårsager sygdommen COVID-19, kommer ind i lungerne gennem samme ACE-receptorer som de såkaldte ACE-hæmmere, der bruges til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Det har fået en række epidemiologer til at fremsætte den hypotese, at ACE-hæmmere kan øge risikoen for at dø af COVID-19 – en teori, der bakkes op af det faktum, at en påfaldende stor andel af de borgere, der blev alvorligt syge af COVID-19, havde forhøjet blodtryk, som i stor stil bliver behandlet med ACE-hæmmere.

Dagens Medicin har spurgt Finn Gustafsson, professor, overlæge fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, om der er hold teorien. Han fortæller, at hypotesen allerede blev fremsat dengang SARS-epidemien blussede op i begyndelsen af nullerne og nu har fået ny næring af den nye corona-pandemi. Det har ført til en stribe debatindlæg af epidemiologer og hjertelæger i f.eks. The Lancet og British Medical Journal.

»Allerede dengang SARS udbrød første gang tilbage i nullerne, blev man klar over, at coronavirus bruger et enzym, ACE2, som sidder på cellerne i bl.a. tarmslimhinden og lungeslimhinden til at komme ind i cellerne,« siger Finn Gustafsson, der uddyber, at ACE2 er en ‘fætter’ til ACE, som man hos patienter med forhøjet blodtryk eller hjertesvigt kan skrue ned for ved at give medicin i form af en ACE-hæmmer.

»Hypotesen går på, at ACE-hæmmeren i sin skruen ned for ACE udløser en kompensatorisk stigning i ACE2- receptorerne på cellernes overflade, som virusset SARS-CoV-2 bruger som adgangsnøgle. Jo flere nøgler, der er tilgængelige på cellernes overflade, des lettere får virusset adgang til cellerne,« siger Finn Gustafsson. Han pointerer, at der endnu ikke er lavet studier, som direkte linker behandlingen af patienter med hypertension med mere sygdom pga. COVID-19-virusset.

Enzym åbner døren

Det eneste deciderede studie, der går i den retning, kortlægger alene de risikofaktorer, borgerne i Wuhan havde for at udvikle alvorlig sygdom pga. COVID-19. Studiet viste, at patienter med forhøjet blodtryk og diabetes havde højere risiko.

»Da ACE-hæmmerne udvider virussets indgangsdør til cellerne, kan det i teorien forklare, hvorfor patienter med hypertension ser ud til at have større risiko for at dø af sygdommen. Men om det er sådan, det hænger sammen, må yderligere forskning vise. Vi mangler endnu at få undersøgt mange led, før vi kan vide os sikre,« siger han. Finn Gustafsson hæfter sig dog ved, at der allerede er gennemført dyreforsøg, som dokumenterer, at ACE-hæmmere opregulerer antallet af ACE2-receptorer på cellernes overflade.

»Spørgsmålet er, om den øgede forekomst af alvorlig virus-sygdommen blandt ældre er koblet til brugen af ace-hæmmere, eller om det bare er sådan, at når man er ældre, så er man også mere skrøbelig. Risikoen for at få hypertension stiger jo med alderen, hvilket også øger risikoen for at få hjertesvigt og alt muligt andet. Dertil kommer, at en række livsstilsfaktorer kan slå igennem. Så når alt kommer til alt, behøver det ikke at være blodtryksbehandlingen, der kan gøre, at man lettere bliver syg af coronavirus – der kan være andre faktorer, der er relateret til forhøjet blodtryk, i spil,« siger han.

Hvad bør der ske, hvis der er hold i hypotesen?

»Ja, så er det noget, man må tage alvorligt. For patienter med forhøjet blodtryk i behandling med ACE-hæmmere kan det være, at de for en stund skal holde en pause f.eks. til en anden form for blodtryksmedicin. Men der er også mange, der får ACE-hæmmere for hjertesvigt, hvor behandlingen har livreddende effekt. Og dér vil jeg da være meget tilbageholdende med at give dem et andet middel,« siger Finn Gustafsson.

»Inden man som læge vælger at droppe en ACE-hæmmer til fordel for et andet lægemiddel, skal man forholde sig til, hvorfor det er, at der gives denne her medicin. Hvis patienten får en ACE-hæmmer pga. forhøjet blodtryk, er der alternativer. Men det er ikke tilfældet for hjertesvigtpatienter – her vil jeg være meget bekymret for, hvis man vælger at tage patienter ud af behandling. Det kan skabe en rigtig farlig situation for den syge,« siger han og nævner, at der aktuelt er et sted mellem 50.000-100.000 hjertesvigtspatienter i Danmark.

»Tages disse patienter ud af ACE-hæmmer-behandling, ville de komme svært syge ind på sygehusene med vand i lungerne. Så det ville være en dårlig idé,« siger han.

200.000 får ACE-hæmmere i DK

Selv for patienter med forhøjet blodtryk ville han dog tænke sig godt om, før han flyttede patienten over på et andet middel.

»Omkring 600.000 danskere har forhøjet blodtryk, hvoraf en tredjedel – det vil sige et par hundredtusinder – får en ACE-hæmmer. Det er rigtig mange mennesker. Hvis alle de mennesker ringede til deres praksislæge nu, ville det give en kæmpe belastning i et sundhedsvæsen, som lige nu er presset til sit maksimale. Det europæiske kardiologiske selskab har da også netop udsendt en klar anbefaling om, at alle patienter uanset indikation bør fortsætte deres behandling med ACE-hæmmer eller angiotensin II antagonister,« siger han og fortsætter:

»Men det er klart, at hvis der fremadrettet kommer flere studier, der linker ACE-hæmmer til et alvorligt forløb af COVID-19, så må man hos dem, der får det for forhøjet blodtryk overveje, om de kan undvære medicin for en periode, eller om de kan få den erstattet med en calciumblokker,« siger han.

Hvorfor undersøgte man det ikke nærmere under SARS-epidemien i nullerne?

»Jeg ved det ikke. Men man har nok tænkt, at når SARS-epidemien var overstået, så var den overstået. Og den pågældende mekanisme er ikke interessant ud over, når der, som nu er gang i en epidemi. Dengang linkede man ikke stoffernes potentielle farlighed for SARS-smittede. Man opdagede bare, at denne her mekanisme gælder for virusset – og man fandt ud af, at ACE-hæmmere øger koncentrationen af de specifikke enzymer uden på cellerne. Men forskningen i problematikken døde hen i takt med, at SARS-epidemien forsvandt og interessen for virusset blegnede,« siger Finn Gustafsson.