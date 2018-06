Professor undersøger fremtidens kunstige hjerter

Professor Finn Gustafsson er spændt på, hvad fremtiden vil bringe for danske hjertepatienter. Han håber at kunne bidrage til fremtidens hjertetransplantation.

Overlæge fra Rigshospitalets Hjertecenter Finn Gustafsson tiltrådte tidligere i år et nyt klinisk professorat på Rigshospitalet. I sin tiltrædelsesforelæsning løfter han sløret for, at de på tærsklen til »det helt store gennembrud inden for hjertetransplantation«. Det skriver Rigshospitalet på sin hjemmeside. Finn Gustavsen står i spidsen for Rigshospitalets transplantationsafsnit i Hjertecentret. Netop transplantation mener han, […]