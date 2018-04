Akutlæge anker afgørelse

En akutlæge ansat i det præhospitale akutberedskab i Region Hovedstaden har efter Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse valgt at anke styrelsens afgørelse.

De pårørende til den afdøde 16-årige meningitispatient har på baggrund af styrelsens afgørelse desuden anmodet om, at der åbnes en sag ved Sundhedsvæsenets disciplinærnævn.

På den baggrund har styrelsen besluttet at sende sagerne samlet til Retslægerådet, hvor der, ifølge styrelsen, ‘skal laves en faglig vurdering af sagernes sundhedsfaglige omstændigheder’.

Direktør for Region Hovedstadens præhospitale akutberedskab, Freddy Lippert, undrer sig over det forløb, sagen har haft.

»Når styrelsen beder sagkyndige om deres vurdering, må vi forvente, at det er ud fra et ønske om at få sagen fagligt belyst. Når alle tre sagkyndige efterfølgende kommer frem til samme konklusion, kan det undre, hvorfor styrelsen vælger at anlægge en anden vurdering. Det giver ikke mening at bede om sagkyndige konsulenters vurdering af et sagsforløb, hvis der ikke lyttes til dem. Hvad er så pointen med at have sagkyndige ansat,« spørger Freddy Lippert.

Den aktuelle sag begyndte i januar 2016, og blev i foråret 2017 vurderet af sagkyndig, der er speciallæge i pædiatri. Klageren, den 16-åriges forældre, fik ikke medhold, hvorefter både en sagkyndig speciallæge i almen medicin, Jane Gregersen, og en sagkyndig speciallæge i anæstesiologi ligeledes vurderede, at sagen var håndteret korrekt af det præhospitale beredskab.

Da styrelsens endelige afgørelse nu overgår til Retslægerådet, vil der i sagens natur gå yderligere tid, før parterne kan se frem til en afgørelse.