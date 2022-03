2,5 mio. kr. til forskning 3D-scanning af kræfttumorer

Aarhus Universitets Forskningsfond har netop bevilget 2,5 millioner kroner til at udvikle området for 3D-scanning af tumorer. Disse scanninger skal bidrage til, at en computer i fremtiden kan bestemme en tumors omfang og dermed sikre mere nøjagtig kirurgi og strålebehandling til kræftpatienter.