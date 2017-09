Overlægeforeningen bakker op om klinikchefs nye kritiske bog om sundhedsvæsenet

I morgen onsdag udkommer bogen ‘Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?’, hvor klinikchef fra Rigshospitalet, Liselotte Højgaard, kritiserer det danske sundhedsvæsen.

Hun konkluderer, at »systemet er kronisk sygt og ligger i en seng på intensiv, fordi der er nogen, der står på iltslangen. Vi har en alt for stram økonomi i forhold til opgaverne.« Derfor opfordrer hun politikerne til som det allerførste at droppe to procents-produktivitetskravet og sørge for, at der kommer balance i økonomien, så hospitalerne igen kan leve op til politikernes løfter.

Men Liselotte Højgaard har også en mere langsigtet dagsorden. Hun vil styrke den lægefaglige ledelse i sundhedsvæsenet og gøre op med styreformer som new public management, der har ført til for meget bureaukrati. Og den diagnose er Lisbeth Lintz, næstformand i Overlægeforeningen, enig i. Det skriver Overlægeforeningen på sin hjemmeside.

»Vi har et akut behov for at styrke den lægelige ledelse i sundhedsvæsenet. Det handler ikke om, at vi vil fyre alle djøf’ere, men det er nødvendigt, at den lægelig ledelse får større muskler og gennemslagskraft, når vi skal sikre højere kvalitet og bedre sammenhæng i behandlingen – og dermed væk fra den ensidige produktionsfiksering. Her har Liselotte Højgaard en utrolig vigtig pointe,« siger Lisbeth Lintz på hjemmesiden.

Overlægenforeningen mere kritisk

Liselotte Højgaard er professor, overlæge og gennem 17 år klinikchef på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet.

Hun foreslår også at nedlægge regionerne, og at der etableres en strukturkommission, der bl.a. på baggrund af internationale erfaringer skal komme med forslag til, hvordan Danmark kan få verdens bedste sundhedsvæsen. Her er Overlægeforeningens næstformand mere kritisk:

»Det er en god ide at hente inspiration til, hvordan man kan drive sygehusene bedre, i udlandet. Overlægeforeningen er også på flere områder kritisk i forhold til regionernes gøren og laden, men vi kan i øjeblikket ikke se nogle alternativer, som er bedre. Og jeg er bange for, at vi kommer til at overse mange af de virkelige vigtige kritikpunkter, hvis det ender med en debat for og imod regionerne. Det afgørende er at sikre en bedre økonomi, stærkere lægelig ledelse og nye styringsformer, der fremmer kvaliteten i behandlingen,« siger Lisbeth Lintz.