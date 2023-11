WONCA World: Fire emner gik igen på stor international kongres for praktiserende læger

Ikke siden 2018 havde det været muligt for World Organization of Family Doctors at afholde WONCA World, der er den store kongres for praktiserende læger, og som normalt afholdes hvert andet år. Derfor var der også meget at tale om på årets kongres i oktober, der blandt andet viste, at COVID-19-pandemien langt fra er glemt.