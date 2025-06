Betal 750 kroner og få en tid hos en praktiserende læge samme dag.

Sådan lyder det nye koncept hos virksomheden Lægerne Danmark, der har lægeklinikker i Esbjerg, Hellerup og København.

Men er det overhovedet muligt for en praktiserende læge at tilbyde private ydelser i dagtid inden for overenskomstens rammer, når lægen samtidig får penge fra det offentlige for at passe sine patienter?

Nej, lyder det fra Region Syddanmark.

Derfor har regionen bedt overenskomstens repræsentanter i Landssamarbejdsudvalget for almen praksis om at tage stilling til det nye lægekoncept efter at være blevet gjort opmærksom på, at Lægerne Danmark leverer private ydelser i dagtid i Esbjerg for patienter, der ikke er tilmeldt lægeklinikken.

Det skriver DR.

Forbeholdt sygesikringspatienter

Af sagsfremstillingen fra det møde i Region Syddanmark, hvor sagen har været drøftet politisk, fremgår det, at dagtiden efter regionens opfattelse er forbeholdt sygesikringspatienter.

»Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdet med Lægerne Danmark medfører en sammenblanding af overenskomst- og private ydelser, som ikke kan rummes inden for overenskomsten, idet der tilbydes tider mod betaling i det tidsrum, som efter regionens opfattelse er forbeholdt opgaver i relation til overenskomsten,« står der i sagsfremstillingen.

Over for DR hilser Lægerne Danmark diskussionen velkommen, men understreger, at konceptet er et supplement til den offentlige sygesikring, og at alle aftaler med regionerne overholdes.

Derfor ser Jakob Fraes Espersen, der er medejer af Lægerne Danmark, ikke et problem i, at praktiserende læger både ser sygesikringspatienter og private patienter i løbet af arbejdsdagen.

»Så længe den praktiserende læge overholder overenskomsten, kan jeg ikke se, at det går ud over andre,« siger Jakob Fraes Espersen til DR.

Ud over lægeklinikkerne i Esbjerg, Hellerup og København vil flere andre danske byer inden længe stifte bekendtskab med det nye lægekoncept.

Af Lægerne Danmarks hjemmeside fremgår det, at lægekonceptet inden længe også breder sig til Randers, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederiksberg, Horsens, Roskilde, Vejle og Kolding.

Lægerne Danmark tilbyder også privat lægevagt til borgere, der ønsker at springe køen over.

Det næste møde i Samarbejdsudvalget for almen praksis afholdes til september.