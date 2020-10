Visionær praksislæge får Lægeforeningens uddannelses- og kollegialitetspris

Michael Hejmadi-Pedersen, der er praktiserende læge i Lægehuset Ferritslev på Fyn, løb med årets uddannelses- og kollegialitetspris, som uddeles af Lægeforeningen Syddanmark.

Det er 11. gang, at bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark uddeler prisen, der kan gives til en person, afdeling eller praksis, som har ydet en ekstra indsats for uddannelse eller fremme af god lægekultur i regionen.

Og det har Michael Hejmadi-Pedersen med sit bidrag til udvikling og uddannelse af læger til fremtidens sundhedsvæsen, skriver Lægeforeningen i en udsendt pressemeddelelse.

»Michael er en visionær læge, der ser løsninger for fremtiden, både i lægehuset og i sundhedsvæsenet, men også for hele samfundet. Han har skrevet flere bøger om fremtidens sundhedsvæsen og arbejder, som han selv siger, for at få det bedste ud af fremtidens muligheder i hele Danmark. Derudover så er han en yderst vellidt kollega, og jeg er meget glad for at kunne overrække ham prisen,« fortæller Josephine Duevang Rathenborg, formand for Lægeforeningen Syddanmark.

Michael Hejmadi-Pedersen har blandt andet skrevet bogen “Doktor Hansen har set sin sidste patient”, hvor han lader han sig inspirere af den folkekære læge Doktor Hansen fra Matador og foreslår, at vi genindfører hans form for patientkontakt – blot på en ny og mere moderne måde.