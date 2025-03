I en prøveperiode på tre måneder har Akutberedskabet i Region Hovedstaden haft ansvaret for lægevagtsporet i de to lokale klinikker i Helsingør Sundhedshus. Her har læger besvaret opkald fra Akuttelefonen 1813, hvis klinikkerne var tomme for patienter. Prøveperioden har haft så gode resultater, at man i Region Hovedstaden har valgt at gøre samarbejdet permanent, så akutklinikkerne fremover vil blive drevet af akutberedskabet frem for Nordsjællands Hospital. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. »Det er vigtigt hele tiden at se...