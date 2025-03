Region Hovedstadens kontrol med praksissektoren førte sidste år til, at 140 praktiserende læger blev opdaget i at fakturere lægeydelser i deres eget CPR-nummer. Konkret har lægerne faktureret regionen for f.eks. blodprøver, som de har taget på sig selv, eller for vaccinationer af sig selv. Det er et klokkeklart brud på overenskomstens §58, og derfor skal lægerne nu betale pengene tilbage, lød det dengang fra Region Hovedstaden. Men her, ét år senere, har det vist sig at være en vanskeligere opgave...