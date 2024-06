Sundhedsminister, politikere og forperson for BUP: Trængt økonomi er ingen undskyldning

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) og en række sundhedsordførere kritiserer, at Region Hovedstaden har brugt midler beregnet på nyansættelser i psykiatrien til at lappe huller. »Jeg tager det som et udtryk for, at der er nogle politikere, der mener, at psykisk sygdom alligevel ikke er noget, vi behøver at tage helt så alvorligt,« siger Nina Tejs Jørring, forperson for BUP.