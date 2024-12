Efter den indledende behandling for mantle celle lymfom (MCL) opnår en stor del af patienter så dyb remission, at det ikke er muligt at spore sygdommen med en undersøgelse for minimal restsygdom (MRD). Et nyt studie viser, at til patienter med MCL, som efter indledende behandling er MRD-negative, giver det ikke bedre progressionsfri overlevelse eller overlevelse at tilbyde dem stamcelletransplantation, sådan som det til mange patienter er praksis i dag. Professor og overlæge Timothy Fenske fra Medical College of Wisconsin...