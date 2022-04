»Vi har sindssygt meget materiale i fryseren«

De mange millioner, der især i foråret 2020 blev uddelt til coronarelateret forskning, havde som primært formål at skaffe hurtige svar på hastende spørgsmål. Overlæge Henriette Svarre Nielsen fra Hvidovre Hospital stod i spidsen for et projekt, der undersøgte effekten af corona på gravide og deres nyfødte børn – nu forsker hun videre i indsamlet biologisk materiale.