»Vi er glade, når vi møder ind, og vi er glade, når vi går hjem«

Det kan være udfordrende at åbne egen lægepraksis, men to nyuddannede speciallæger i almen medicin har taget udfordringen op på Frederiksberg. De første måneder har været hektiske, men omhyggelig planlægning og mange lange samtaler om ansvar, arbejdsmiljø og fælles værdier betyder, at deres praksis er kommet godt fra start.