Region Syddanmark ­udskyder salget af sine to sidste udbudsklinikker

Selvom der formentlig står praktiserende læger klar til at overtage de to udbudsklinikker i Tønder og Aabenraa, bliver de ikke sat til salg foreløbig. Region Syddanmark vil først tage stilling til, om kriterierne for salg skal ændres. Årsagen er de nye partnerskabsklinikker, hvor virksomheder og læger samarbejder om driften.