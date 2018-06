Vestlev: »Ingen revolutioner på brystkræft-området i år«

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det bliver ikke et ASCO i de banebrydende resultaters tegn, vurderer Peter Michael Vestlev, der er overlæge og lægelig leder i sammenslutningen af kræftafdelinger i Østdanmark (SKA). Han har især fokus på brystkræft, og her er der ikke de store fremskridt at spore i programmet. »I min gennemgang af abstracts faldt jeg ikke over studier, […]