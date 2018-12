Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regionernes fremtid er uvis, for regeringspartierne Liberal Alliance og Konservative samt støttepartiet Dansk Folkeparti har meldt ud, at de mener, at regionerne skal nedlægges. Samtidig har Venstre været mere svævende og har hverken sagt for eller imod en nedlæggelse af regionerne i regeringens kommende plan for sundhedsvæsenet. Nu begynder flere Venstre-politikere at blande sig i […]