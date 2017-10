Vævsprøver danner grundlag for mere målrettet behandling af lymfekræft

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Herlev Hospital har sammen med Universitetshospitalet i Helsinki leveret 800 vævsprøver og undersøgelsesresultater, som danner grundlag for et nyt, onlinebaseret værktøj, som har potentiale til at forbedre genetisk diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft. Værktøjet ventes at kunne bruges til at give en mere præcis vurdering af prognosen, og en mere præcis behandling af […]