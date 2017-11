Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Marco Donia (foto til venstre) og Tarec Christoffer El-Galaly er modtagere af Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpriser 2017. De får priserne samt 75.000 kr. hver for at gøre en særlig indsats inden for dansk kræftforskning. Marco Donia, 32, er speciallæge i medicinsk onkologi fra Italien og arbejder som afdelingslæge på Onkologisk Afdeling og forsker ved Center for […]