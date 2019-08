Vær på vagt ved øget behov for vanddrivende medicin

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

PARIS (Dagens Medicin) – Hvis hjertesvigtpatienter, der følges af egen læge, får en forværring af sin tilstand i form af øget behov for behandling med vanddrivende medicin, er der god grund til at være på vagt. En dansk kohorteundersøgelse af hjertesvigtpatienter peger nemlig på, at denne øgning kan være en indikator for øget risiko for […]