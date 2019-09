FFR-CT effektiv til at forudsige vedvarende symptomer ved angina pectoris

Studie ledet fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har som det første vist, at FFR-CT kan bruges til at forudsige, hvilke angina pectoris patienter der et år efter revaskularisering fortsat vil have symptomer

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

PARIS (Dagens Medicin) – Brugen af såkaldt FFR-CT ser ud til at være et effektivt redskab til at kunne forudsige, hvilke angina pectoris patienter der efter et års opfølgning vil have vedvarende symptomer. Det viser resultaterne af en retrospektiv undersøgelse, som Kristian T. Madsen, læge i kardiologisk introduktionsstilling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, har præsenteret […]