Fysisk aktivitet giver lavere risiko for omgående død af myokardieinfarkt 

PARIS (Dagens Medicin) – Moderat til høj fysisk aktivitet er forbundet med signifikant lavere risiko for umiddelbar død i forbindelse med et myokardieinfarkt. Selv moderat fysisk aktivitet giver en relativ risikoreduktion for umiddelbar død ved et myokardieinfarkt i forhold til inaktive personer på 36 pct., mens høj fysisk aktivitet reducerer risikoen med 49 pct. Det […]