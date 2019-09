Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ny svensk forskning, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society of Cardiology, viser, at brugen af forebyggende medicin til hjertepatienter er høj umiddelbart efter en hjerteoperation, men derefter daler brugen signifikant over tid. Det sker, på trods af at mange af lægemidlerne reducerer risikoen for dødsfald. »Vores studie viser, at […]