Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Brystsmerter blandt patienter med tidligere hjerteanfald er koblet til dårlige udfald for patienter med stabil koronararterie-sygdom. Det viser et nyt studie, som netop er blevet præsenteret på en kongres for European Society of Cardiology (ESC), som i disse dage løber af stablen i Paris. Forskningsresultatet er også blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Heart […]