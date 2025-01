Nogle kræftformer har få symptomer, og sygdommen opdages derfor sent. Immunterapi har indtil videre ikke vist sig at være løsningen mod disse typer kræft, men en ung læge og postdoc fra Aarhus synes at have et bud på løsningen. Frederik Holm Rothemejer fra Aarhus Universitets Institut for Biomedicin mener, at nye celleterapier har et stort potentiale, eftersom de udnytter immunsystemets egenskaber ved at gøre kræftcellerne synlige, så de nemmere kan bekæmpes. Han er netop blevet bevilget med 2,5 mio. kr....