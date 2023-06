Iben Lyskjær Heimann er molekylærbiolog og en af de nye Lundbeck Fellows, der modtager 10 mio. kr. til forskning. Den nette sum skal gå til forskning, der skal forbedre nyrekræftbehandling. Iben Lyskjær Heimann er molekylærbiolog og skal bruge forskningsmidlerne til at identificere nye biomarkører, der kan bestemme risikoen for tilbagefald hos nyrekræftpatienter. »Hvis studiet er succesfuldt, vil det potentielt bidrage til at forbedre patienters chancer for at overleve sygdommen ved at få tilbudt den mest effektive behandling, samt tidligt at...