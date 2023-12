Den nye professor på Aarhus Universitets Institut for Biomedicin, Marina Romero-Ramos, skal forske i de processer, der bidrager til neuronal død hos patienter med Parkinsons sygdom. Hun er særligt optaget af, hvilken rolle immunceller spiller for udviklingen af sygdommen, og hvordan de interagerer med neuroner og påvirker deres sundhed. Målet er at få indsigt i, hvordan hjernen kommunikerer med immuncellerne i blodet, og hvordan disse celler kan ændre miljøet i hjernen. Med en bedre forståelse for immuncellernes rolle kan der...