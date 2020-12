Formand for Yngre Læger: Danmark er et lille land

Helga Schultz, formand for Yngre Læger, afviser, at fagforeningen er med til at understøtte et system, hvor f.eks. en overlæge sanktionsfrit kan slå en yngre læge. Hun vil ikke kommentere på detaljerne i den konkrete sag, selvom Dagens Medicin har forelagt fagforeningen alle sagens detaljer.