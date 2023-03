Forsker i gynækologi og obstetrik, bliver Ulrik Schiøler Kesmodel tilknyttet som adjungeret professor fra starten af april. Det er en »faglig sværvægter«, der skal tage hospitalet tættere på ambitionen om at blive en universitetsklinik. Det skriver Regionshospitalet Gødstrup i en pressemeddelelse. Forskningsansvarlig overlæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Anne Hammer Lauridsen, vil gøre brug af den nye professors erfaring og ekspertise: »Det har en stor betydning for Kvindesygdomme og Fødsler at få tilknyttet Ulrik Schiøler Kesmodel som adjungeret professor, da vi...