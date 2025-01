Det er et velkendt ansigt, de ansatte på afdelingen for Socialmedicin og Rehabilitering på Regionshospitalet Gødstrup har fået som cheflæge. Cathrine Bach, der er uddannet som speciallæge i samfundsmedicin, blev først ansat i afdelingen tilbage i maj 2020 som afdelingslæge, hvorefter hun overgik til en stilling som overlæge i 2021. Sidenhen har hun været konstitueret i stillingen som cheflæge fra 1. juni 2024, men blev fastansat i stillingen 1. januar 2025. Cathrine Bach er indstillet på at udvikle afdelingen til...