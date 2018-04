Patienters ønsker om fravalg af genoplivning forsvinder ofte i uklare retningslinjer på tværs af sektorer. Vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke gennemtænkt og er skrevet i et kompliceret juridisk sprog, der har betydet, at den oftere bliver misforstået end den bliver forstået.

