Ny overenskomst hvert andet år, et væld af lokalaftaler og armlægning om lægevagten. Praktiserende lægers løbende forhandlinger med det offentlige gør, at lægernes honorering regelmæssigt trækkes med ind på spaltepladsen i medierne. Men selvom der formentlig vil sidde nogle embedsfolk derude, som vil påstå det modsatte, så lader det ikke til, at økonomi er den eneste motivationsfaktor for at udføre sit arbejde hos majoriteten af praktiserende læger herhjemme. I hvert fald ikke hvis man skal tro et nyt forskningsstudie fra...