En ny slags job på det lægelige arbejdsmarked er så småt begyndt at pible frem. De findes på Sjælland og har det særpræg, at arbejdstiden tænkes fordelt på hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Som Dagens Medicin beskrev for nylig, er der indgået en såkaldt strategisk samarbejdsaftale mellem de to regioner på Sjælland, som bl.a. tilsiger, at der skal oprettes geografisk delte stillinger i relevante specialer. Målet er at afhjælpe speciallægemanglen i Region Sjælland. Der er stillinger planlagt inden for...