Radiologien er hospitalernes flaskehals, men tykkelsen på flaske­halsen varierer alt efter geografi

Hvis de tiltagende problemer med at sikre alle patienter adgang til hurtig, kompetent og subspecialiseret radiologisk vurdering skal løses, er der brug for en national plan. Det mener cheflægerne Karina Vinum og Mette Marklund, der påpeger, at det ikke er holdbart, at hovedstaden har langt flere radiologer i forhold til indbyggertallet end Region Sjælland.