Praktiserende læger i Region Hovedstaden skal i højere grad have hjælp til at komme videre, når deres henvisninger til den sekundære sektor afvises og sendes retur. Jeg sidder med markant flere patienter end tidligere, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal komme videre med Peter Reistad, formand, PLO Hovedstaden Sådan lyder det nu fra Region Hovedstaden, der har besluttet at udbrede en række initiativer fra Nordsjællands Hospital til resten af regionen. Konkret betyder de nye tiltag, at hospitalslæger fremadrettet altid...