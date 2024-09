Du kan ikke se spotsygeplejerskerne, hvis du henvender dig som patient på akutmodtagelsen i Hillerød på Nordsjællands Hospital. De sidder gemt væk bag sekretærerne i modtagegelseskranken og er skjult bag et hospitalsblåt gardin. Alligevel spiller de en afgørende rolle i, at akutafdelingen på Nordsjællands Hospital har været i stand til at nedbringe overbelægningen til noget, der nærmer sig nul. Det er netop, hvad et nyt, stort studie, der er foretaget af bl.a. cheflæge for akutafdelingen på Nordsjællands Hospital, Jesper Juul...