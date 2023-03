Tuberkulose hærger stadigvæk – Her er de danske tal for de seneste 30 år

Forskere har kortlagt overdødeligheden ved tuberkulose i Danmark, og hvad personer med tuberkulose dør af. Særligt sårbare grupper er i risiko for både at få og dø af tuberkulose, men også af alle mulige andre ting i op til 15 år efter diagnosen. Der er behov for, at vi tager os ekstra godt af denne patientgruppe og følger dem tættere, siger forsker.