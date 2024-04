Under coronapandemien blev alle sejl sat for både at overvåge og kontrollere spredningen af smitte. Et af disse tiltag stod Statens Serum Institut for, idet instituttet begyndte at overvåge det danske spildevand for netop coronavirus. Det betød, at de under pandemien kunne følge smittetrykket forskellige steder i landet, uden at det krævede, at personer blev testet for sygdom. Da teststationerne blev nedlagt i foråret 2022, kunne Statens Serum Institut derfor stadig følge smittens udvikling i det danske samfund. Overvågningen af...