Speciallæge i hård kritik af SSI-ekspertgruppes anbefaling om antigentest

Speciallæge og direktør i det lægefaglige konsulentfirma Medkoncept, Preben Joffe, mener, at der er så mange metodologiske problemer i materialet bag ekspertgruppe under SSI's notat om antigentest, at det er ubrugeligt. Medlem af ekspertgruppen afviser, at antigentest passer ind i den danske strategi, men erkender mangelfuld evidens.