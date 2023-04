Anders Fomsgaard: »Jeg bruger kultur til at blive et bedre menneske og en bedre forsker«

KULTURKANYLEN Ud over at være læge og virusforsker så er Anders Fomsgaard også musiker. Han bruger musik til at koble af og spiller saxofon i en københavnsk jazzduo og i et fransk band i Paris. Anders Fomsgaard holder desuden af at formidle og har skrevet en bog om virus.