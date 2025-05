Jannick Brennum beskriver sig selv som passiv kulturforbruger. Han er vicedirektør på Rigshospitalet og næstformand i Medicinrådet og føler sig egentlig heldig at have et arbejde, hvor han får lov til at gøre en forskel, og han gætter også på, at hans familie vil sige, at arbejdet altid har fyldt enormt meget. Derfor er kultur også mest noget, han får anbefalet af sine venner og familie, men den er ofte med til at give ham nye vinkler på såvel tilværelsen...