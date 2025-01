I 25 år har Dansk Sygeplejehistorisk Museum formidlet over 125 års sygeplejehistorie. Men nu lukker museet og digitaliseres. Museet lukker, fordi det ikke har kunnet sikre et stort nok besøgstal til at bære økonomien. Det skriver Dansk Sygeplejehistorisk Museum i en pressemeddelelse. Selvom Dansk Sygeplejehistorisk Museum, som ligger ved Kolding Fjord i et gammelt tuberkulosesanatorium, lukker fysisk, skal sygeplejehistorien stadig videreformidles. Derfor digitaliseres museet, for blandt andet at kunne nå ud til endnu flere. »Vi vil fremtidssikre den sygeplejehistoriske arv...