Topstudier på ASH 2023: Darzalex og venetoclax imponerer igen

Nogle af de forskningsresultater, der blev fremlagt på sidste dag af årets store hæmatologiske kongres i USA, viste, at darzalex måske skal have en plads i første linje ved behandling af myelomatose, og at venetoclax plus ibrutinib kan gøre noget godt for patienter med tilbagefald ved mantlecellelymfom.