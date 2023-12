Skal man finde fremtidens behandlinger til patienter med immuntrombocytopeni (ITP), er den årlige kongres for American Society of Hematology (ASH) et godt sted at lede. Sådan var det også i år, hvor kongressen blev afholdt d. 9 til d. 12. december i San Diego. Generelt var der mange interessante forskningsnyheder inden for ITP og behandling af ITP, men specielt én nyhed trak flere overskrifter end andre. Denne nyhed omhandlede data fra et fase 3-forsøg med det eksperimentelle lægemiddel efgartigimod som...