Tre initiativer skal lette presset på Holbæk Sygehus

Det medicinske område på Holbæk Sygehus har igennem længere tid oplevet et stort pres. Derfor igangsætter formandskabet i Region Sjælland nu tre nye initiativer. Ændring i visitation, en taskforce og flere penge til anlægsaktiviteter skal bidrage til at lette presset på det medicinske område.

Specialeansvarlige overlæge ved medicinsk afdeling kardiologisk sektion, Ilan Raymond, ser tiltagene klare sig sommeren igennem, men er spændt på det lange løb.

»Jeg er fortrøstningsfuld. Det her er første skridt til en løsning på problemerne, og de er rigtig vigtige og gode. Men jeg forventer ikke et mirakel over natten,« siger Ilan Raymond.

Tilstrækkeligt sommeren over

Han ser initiativerne som positive tiltag, men han tror, at der stadig kan gå noget tid, før der vil ske en decideret kulturændring i organisationen ift. visitationsreglerne.

»Jeg tror stadig, vi kommer til at se nogle patienter, der bliver visiteret til Holbæk, som nok burde være i Roskilde. Men bare det, at der er kommet en god dialog omkring problemet, gør, at jeg tror, at problemet nok skal blive løst hen af vejen,« siger han.

Ilan Raymond tror, at løsningsforslagene kan være tilstrækkelige sommeren over. Men til efteråret og vinteren, hvor der er flere indlæggelser end i sommerperioden, tror han, at det for alvor vil vise sig, om initiativerne er helt tilstrækkeligt.

»Hvis tiltagene viser sig at være utilstrækkelige, tror jeg, at formandskabet vil fortsætte med at monitorere situationen og vores belægning. I og med at regionen anerkender problemet, tror jeg, at de vil fortsætte ad en løsningsvej,« siger han.

De tre initiativer

Der sker en midlertidig ændring af visitation for nogle akutte medicinske patienter til Holbæk Sygehus. Sjællands Universitetshospital kommer til at aflaste Holbæk.

Formandskabet har ligeledes besluttet at nedsætte en taskforce. Den skal løbende følge situationen på sygehuset nøje, og prioritere nødvendige indsatser. Taskforcen skal bestå af direktionen i Region Sjælland, sygehusledelsen og afdelingsledelsen.

Ifølge formandskabet sikrer det, at der kan holdes skarpt øje med situationen på sygehuset hele tiden. Samtidig skal taskforcen søge dialog og samarbejde med de faglige organisationer som Dansk Sygeplejeråd FOA og Lægeforeningen.

Som det tredje initiativ vil formandskabet anbefale Regionsrådet at reservere 2,5 mio. kr. i budgettet for 2018 til anlægsaktiviteter på Holbæk Sygehus, så disse aktiviteter kan igangsættes med det samme.

Gennem de seneste to år er der ifølge Region Sjælland gjort mange tiltag til at komme udfordringerne på Holbæk Sygehus til livs. Regionsrådet har bl.a. tildelt næsten 16 mio. kr. i drifts- og anlægsmidler.

Formandskabet i regionen peger på, at der fra politisk hold er stort fokus på situationen på Holbæk Sygehus. De har bevilliget midler, så der kan åbnes flere senge til de medicinske patienter. Samtidigt søger de at finde den rigtige løsning for for sygehuset ved at igangsætte en analyse.