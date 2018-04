Overlæge: »Der er helt klart stadig alt, alt for mange patienter her på medicinsk afdeling«

Personalet på den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus løber alt for stærkt. Med kroniske overbelægninger, for få sygeplejersker, et presset budget og et nyt EPJ-system har personalet svært ved at følge med. Men arbejdspresset har styrket sammenholdet. Vi besøgte afdelingen.