Regionsdirektør: Villadsen fratræder med det samme, men under rolige omstændigheder

Henrik Villadsen forlader posten som sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital med øjeblikkelig virkning. Beslutningen er taget af ledelsen i Region Sjælland, som mener, at der er brug for nye kræfter.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Beslutningen om at afslutte samarbejdet mellem Region Sjælland og nu afgående sygehusdirektør Henrik Villadsen blev taget af regionens ledelse. Administrerende direktør i regionen Per Bennetsen forklarer, at der er brug for frisk blod til at sætte en ny retning for regionens universitetshospital. Derfor har man fyret Henrik Villadsen. »Vi har nu fra direktionens side sat […]