Regionspolitiker føler sig overhørt i beslutning om flytning af kardiologi til Roskilde

Koncerndirektør i Sjælland vurderer at beslutningen om at flytte kardiologien til Roskilde ligger inden for de administrative rammer. Regionspolitiker mener, at ændringen er af så stor strukturel karakter, at udvalg skulle være taget på råd.