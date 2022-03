To læger har behandlet hundredvis af patientklager: Nu kommer de med kollegial opfordring

Hvert år oplever flere og flere læger byrden af at få en patientklage på halsen. Vi lever i en nulfejlskultur, hvor skylden helst skal placeres, når noget går galt, og derfor er måden, vi taler om hinanden på over for patienten, vigtigere end nogensinde, lyder det fra to læger, som har behandlet hundredvis af patientklager.